Des personnes partiellement paralysées après avoir été vaccinées seraient laissées sans assistance médicales par le gouvernement

Après avoir été vaccinées, certaines personnes seraient partiellement paralysées à Moheli et ne bénéficieraient aucune prise en charge médicale. L’alerte a été donnée par l’activiste et entrepreneur Daoud Halifa:” Effets secondaires du vaccin préventif du Covid.

Comme tout vaccin, a ses effets secondaires, les Comores ne souffre pas de cette exception.



À Moheli, on rapporte plusieurs cas d’effets secondaires graves, dont pour certaines personnes sont paralysées partiellement , d’autres sont diminuées physiquement avec des pathologies diverses.

Vous me direz , c’est normal, sauf que ces personnes sont laissées à l’abandon par le l’Etat Comorien .

Certaines nécessitent même des évaluations sanitaires , l’Etat ne les prend pas en charge, or cela relève de sa responsabilité.

J’ai été alerté ce matin de la situation qui prévaut à Moheli, j’ai jugé nécessaire de rappeler au gouvernement, que les fonds alloués au Covid doivent être mis à contribution pour venir au secours de ces malheureux” Daoud sur facebook