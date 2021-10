Des passeports avec des visas pour le Royaume Uni envolés

Terre de Miracles, Terre de Djinns, Terre de Diables, Terre d’Allah, les Comoriens ne s’étonnent jamais de l’inimaginable. Les responsables sont connus et d’abord le Tout Puissant.

(Allah n’ a pas d’atelier, il forge où il veut =Mngu kana shiwanda yeufuliya yapvandzao).

Personne ne sait où Allah a fait disparaître les visas de personnes qui devaient accompagner, officiellement ou officieusement, le Président Azali, pour son voyage en Angleterre pour la COP 26. Le départ a lieu aujourd’hui.

En ce moment on imprime et délivre des passeports. Ceux qui ont été envoyés à l’ambassade du Royaume Uni à Tananarive sont revenus avec les visas. Certains sont introuvables. Une haute source apprend à HaYba que l’ambassade du Royaume Uni a fait parvenir un message attestant que les voyageurs obtiendront le visa à l’arrivée.

Saura-t-on jamais ce qui s’est passé ? Qui trouvera, un matin en sortant de la mosquée ou d’un bar, les passeports volatilisés pour les revendre à 6000 euros ?

Les délégations officielles sont une source de trafic et d’enrichissement à différents niveaux de la hiérarchie de l’état. De ministres aux agents des administrations, tant au ministère des étranges affaires que dans les ministères techniques appelés à envoyer des délégations dans des pays d’où il est plus ou moins facile d’entrer en France. Des sociétés et diverses structures étatiques usent aussi de ce commerce.

On se souviendra d’un ministre qui a même vendu le sien.

