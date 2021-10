Des hommes d’affaires émiratis à Moroni : L’investissement privé aux Comores à l’ordre du jour

Cette visite entre, selon l’ambassadeur, dans le cadre de la coopération et du partenariat entre les Comores et les Emirats arabes unis, lesquels prennent ces derniers temps, à en croire le diplomate, une nouvelle dimension qui motive les investissements privés émiratis.

Le ministre de l’Economie et des investissements, Mze Abdou Mohamed Chanfiou, a reçu samedi, dans son bureau, une délégation d’hommes d’affaires émiratis. Accompagnée de l’ambassadeur des Emirats arabes unis aux Comores, Saeed Mohamed Al-Muqbal, la délégation composée d’hommes d’affaires du groupe Talc investement Ceo et du groupe Accor a émis le souhait d’investir dans l’archipel des îles de la lune.



Cette visite entre, selon l’ambassadeur, dans le cadre de la coopération et du partenariat entre les Comores et les Emirats arabes unis, lesquels prennent ces derniers temps, à en croire le diplomate, une nouvelle dimension qui motive les investissements privés émiratis. A l’occasion, le chef de la délégation, Nabil Challita, a indiqué que la mission émiratie est aux Comores pour identifier des opportunités d’investissements et les différentes potentialités qu’offre le pays, notamment dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.”Nous avons la volonté d’implanter notre groupe dans l’archipel et surtout de ne pas trainer à lancer la procédure”, a-t-il fait savoir.



Pour sa part, le ministre de l’Economie a souligné la volonté du chef de l’Etat et du gouvernement de soutenir et d’accompagner lesinvestisseurs étrangers qui concourent au développement économique du pays. “Nous vous assurons qu’une fois installés dans notre pays, vous bénéficierez bien sûr de l’accompagnement du gouvernement qui encourage les investissements étrangers dans notre pays afin de permettre le décollage économique tant souhaité”, a-t-il rassuré.

Nassila Ben Ali / Alwatwan