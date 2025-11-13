Des femmes de la diaspora marchent des kilomètres pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes.

L’Association Mwendo wa Dzihiro, anciennement connue sous le nom Mvukisho ya masiwa, a réuni la presse mardi au restaurant Habana, sur la plage d’Itsandra, pour annoncer une nouvelle série d’activités prévues tout au long du mois de novembre 2025.
La présidente, Nouria Ngazi, s’est dite « satisfaite du travail accompli » par son équipe et les adhérents, auxquels elle a tenu à adresser ses remerciements.
Depuis quatre ans, l’association mène des actions de sensibilisation auprès des jeunes, des femmes et des adultes exposés ou victimes de harcèlement et de violences sexuelles. « Notre objectif est d’encourager les victimes à parler, à dénoncer, à refuser la banalisation des violences et à ne plus accepter les arrangements à l’amiable », a insisté Nouria Ngazi.
Un programme riche sur tout le mois de novembre
La campagne s’étend du 11 novembre jusqu’à la fin du mois, avec plusieurs étapes dans le pays :
12 novembre (Usipvo – route de Hahaya) : lancement officiel des activités de sensibilisation.
13 novembre (Mitsamiouli) : poursuite de la sensibilisation et organisation d’une journée propre avec des collégiens. L’occasion d’expliquer comment la collecte du plastique peut servir au recyclage et à la fabrication de meubles dans une entreprise récemment ouverte à Mitsamiouli.14 novembre (Moroni) : activités destinées aux enfants, suivies le soir d’un concert de solidarité destiné à financer les prochaines actions prévues à Ndzuani.
La présidente a rappelé que toutes ces initiatives sont autofinancées : « Elles reposent sur nos activités culturelles, nos collectes de fonds, et ne bénéficient d’aucun financement de l’État. »
Un engagement né d’une histoire personnelle
La vice-présidente, Zayone Yahya, a pris la parole pour exprimer sa fierté devant l’évolution de l’association créée initialement par deux personnes. Elle a également tenu à rendre hommage aux victimes de violences sexuelles, évoquant son propre vécu :
« J’ai subi une violence à l’âge de 12 ans. C’est au fil de ma thérapie que cette association est née », a-t-elle confié.
Rebaptisée Mwendo wa Dzihiro, l’association porte un message fort : briser le silence et soutenir les victimes. Zayone Yahya a appelé l’ensemble des Comoriens à soutenir cette cause, en remerciant notamment les artistes engagés comme Titi le Fourbe, ainsi que l’équipe nationale de football des Comores pour leur soutien continu.
ANTUF Chaharane
