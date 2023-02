Des experts marocains en énergie à Mohéli pour une meilleure productivité énergétique

Une délégation de techniciens marocains de l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE) a récemment séjourné à Mohéli pour une visite de travail. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Maroc et les Comores, et les techniciens ont pu constater le fonctionnement de la centrale thermique de l’île. L’objectif est d’apporter leur expertise pour une meilleure productivité énergétique.

Au cours de leur visite, les techniciens ont échangé avec l’équipe technique de la Sonelec Mohéli et ont effectué une visite guidée sur le terrain avec les responsables à la centrale thermique de Fomboni, ainsi qu’aux autres sites situés dans les différentes localités de l’île. L’objectif est de s’enquérir du mode de fonctionnement des différents services de la société comorienne en vue de prévoir un plan de formation dans le domaine de la production et distribution d’énergie.

Cette mission s’inscrit dans le cadre des engagements du gouvernement marocain d’accompagner les Comores pour l’émergence du pays. Un plan de formation dans tous les domaines est envisageable pour accompagner cette initiative. À moyen terme, l’introduction des énergies renouvelables pourrait stabiliser la production électrique.

