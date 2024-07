Déplacement de la gare routière de Gobadjou à Chalma : une révolte des chauffeurs de taxi éclate

La mairie de Moroni a récemment décidé de déplacer la gare routière de Gobadjou à Chalma, une décision qui a provoqué la colère des chauffeurs de taxi de Bambao et Hambou. Ces derniers ont rapidement entamé une grève, dénonçant une localisation inadéquate et un manque de consultation préalable. Les taximen reprochent au mode de gouvernance aux Comores son manque de consultation, soulignant qu’une discussion en amont avec les principaux concernés aurait permis de trouver une solution plus adéquate. Une telle approche aurait pu éviter le mécontentement généralisé et les conséquences négatives sur les déplacements des usagers.

La mairie, de son côté, affirme avoir négocié avec le syndicat des transporteurs et retardé la mise en œuvre de cette décision afin de sensibiliser les chauffeurs de taxi à ce changement. Cependant, les chauffeurs estiment que ces démarches n’ont pas été suffisantes ni appropriées pour répondre à leurs préoccupations. Ils proposent une alternative qui leur permettrait de rester plus près de leurs destinations habituelles, facilitant ainsi leur travail quotidien et celui de leurs passagers.

Les autorités municipales restent toutefois fermes sur leur décision, anticipant un retour à la normale après quelques jours de protestation. Elles insistent sur le fait que cette relocalisation vise à améliorer l’organisation et la fluidité du trafic dans la ville. En attendant, la grève des taximen continue de perturber les déplacements dans la capitale, affectant de nombreux usagers qui dépendent de ces services pour leurs trajets quotidiens.

ANTUF Chaharane