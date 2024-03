Démantèlement d’un réseau de faux billets et arrestation d’un Groupe d’Alcooliques durant le Ramadan

Moroni en pleinement dans le mois sacré de Ramadan, et les forces de sécurité redoublent d’efforts pour garantir la tranquillité et le respect des pratiques religieuses. Sous la supervision du commissaire central, Abyl Yassry, les opérations de maintien de l’ordre se multiplient à travers la ville.

La sécurité publique demeure une priorité absolue, avec des patrouilles régulières déployées dans les marchés, les boutiques et les quartiers de Moroni. Un service de sécurité urbaine a spécifiquement été mis en place pour surveiller le respect des prescriptions religieuses et pour dissuader tout comportement contraire aux valeurs communautaires durant ce mois sacré.

En témoignage de leur engagement contre la criminalité, les forces de l’ordre ont récemment annoncé l’arrestation d’un groupe de personnes en état d’ébriété et le démantèlement d’un réseau de trafiquants de faux billets. Ces actions visent à assurer un Ramadan paisible et sécurisé pour tous les résidents de Moroni.

Parallèlement, des efforts sont déployés pour contrôler les prix des produits alimentaires et des biens de consommation, afin de protéger les consommateurs contre toute exploitation pendant ce mois saint. Les contrevenants qui pratiquent des prix excessifs sont sévèrement sanctionnés pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

« En cette période de piété et de solidarité, nous sommes déterminés à maintenir la paix sociale et à promouvoir le respect des valeurs religieuses et communautaires », déclare le commissaire central. « Nous travaillons en étroite collaboration avec la population pour garantir un Ramadan harmonieux pour tous ».

Misbah Saïd