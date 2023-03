Décès de HADJ ALI, le premier mécanicien de la région de BADJINI OUEST

La région de BADJINI OUEST est plongée dans la tristesse suite à l’annonce du décès de HADJ ALI HO PANDA YA MBADJINI. Cet homme fut une figure emblématique de la région, étant le premier mécanicien de la place.

Les habitants de la région se souviendront de HADJ ALI comme d’un homme aimable, travailleur et dévoué à sa communauté. Il était toujours prêt à aider ceux qui avaient besoin de ses compétences en mécanique, et il était respecté pour son expertise et son expérience dans ce domaine.

La nouvelle de sa disparition a provoqué une vague d’émotion dans la région, où il était très connu et apprécié. Les habitants ont exprimé leur tristesse et leur gratitude envers HADJ ALI , qui a contribué à la vie de la communauté pendant de nombreuses années.

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de HADJ ALI et à toute la communauté de BADJINI OUEST. Innallilah wa innallilah radjioun. Que son âme repose en paix.