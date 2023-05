Début imminent de la révision des listes électorales aux Comores

La Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) des Comores a annoncé le lancement imminent de la campagne de sensibilisation pour la révision des listes électorales. Cette campagne, qui débutera ce dimanche, a été présentée lors de la première rencontre de la CENI avec la presse nationale.

Les nouveaux membres de la CENI ont souligné l’importance du rôle des médias dans ce processus, appelant les journalistes à contribuer à la paix et à la sécurité avant, pendant et après la période électorale. Me Gérard Youssouf, membre de la CENI, a insisté sur le fait que la presse a un rôle crucial à jouer pour consolider la démocratie et maintenir la stabilité et la paix pendant ce processus.

La campagne de recensement des électeurs, qui s’ouvre ce dimanche, se déroulera jusqu’au 17 juillet prochain, conformément au décret présidentiel du 14 mai. La CENI a pris l’engagement d’honorer et de respecter les engagements pris envers les médias dans le cadre de ce processus.

ANTUF chaharane