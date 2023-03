Début des travaux de la route RN3 reliant Foumbouni à Mtsangandju Dimani

La construction de la route RN3 reliant Foumbouni à Mtsangandju Dimani a commencé la semaine dernière. Le bureau d’études BECCECo est en charge des études techniques, notamment des levés topographiques. Le tronçon de 17 km sera financé par la Banque mondiale grâce aux fonds destinés au relèvement du cyclone Kenneth.

Cette route est cruciale pour les habitants de la région, car elle relie plusieurs villes et villages et facilite les échanges commerciaux et les déplacements. Les travaux sont prévus pour durer plusieurs mois.

Le début des travaux de cette route est une excellente nouvelle pour les résidents de la région qui attendaient cette amélioration de l’infrastructure depuis longtemps. Cette route devrait avoir un impact significatif sur le développement économique et social de la région.