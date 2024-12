Cyclone Chido : 11 morts confirmés et des centaines de blessés à Mayotte

Au lendemain du passage dévastateur du cyclone Chido, l’île de Mayotte fait face à une situation critique. Selon un bilan provisoire communiqué par le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM), 11 personnes ont perdu la vie. Neuf autres sont dans un état d’urgence absolue, tandis que 246 blessés sont recensés en état d’urgence relative.

L’impact du cyclone a gravement perturbé les infrastructures essentielles de l’île. L’aéroport de Mayotte, bien que privé de balisage et de tour de contrôle, reste opérationnel pour les vols militaires, facilitant l’arrivée des renforts. Dans le domaine de la santé, malgré des dégâts signalés aux hôpitaux de Mramadoudou et Dzoumogné, les services de réanimation et des urgences ont été réactivés. Des renforts en personnel et en matériel sont attendus depuis la métropole et La Réunion pour soutenir les équipes locales.

Le réseau routier a subi d’importants dommages, compliquant les déplacements et les opérations de secours. Les Formations Militaires de la Sécurité Civile (FORMISC), déployées sur place, concentrent leurs efforts sur le dégagement des axes principaux, en particulier dans le nord de l’île, pour rétablir une circulation vitale.

Face à cette catastrophe, la solidarité s’organise. Les stations-service Total ont été réquisitionnées pour assurer l’approvisionnement en carburant, indispensable aux opérations de secours. Les habitants et les autorités locales, épaulés par les renforts venus d’ailleurs, unissent leurs forces pour répondre à l’urgence et préparer une reconstruction à long terme.

Les mahorais qui sont actuellement à l’extérieur de l’île essaient de s’organiser mais beaucoup n’ont plus de nouvelles de leur famille.

Misbah Said