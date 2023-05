CRC lance une campagne d’adhésion réussie, attirant de nombreux premiers votants à Malé Mbadjini.

La première campagne d’adhésion du parti CRC à Malé Mbadjini a connu un succès sans précédent, attirant plus de 1600 nouveaux membres dans une seule journée. Cette initiative, visant à élargir la base du parti avant les prochaines élections, a attiré une foule de premiers votants désireux de participer activement à la vie politique.

La participation a dépassé les attentes avec des personnes de différentes localités de la région, y compris des jeunes, des notables et des femmes dynamiques, toutes désireuses de soutenir l’effort du gouvernement pour le développement du pays. L’engouement pour l’adhésion au CRC était évident, avec une longue file d’attente formée dès l’ouverture de l’événement.

L’inauguration a été marquée par un discours d’un leader régional, le directeur de la Sonelec, qui a exprimé sa fierté pour la participation active de la région. Mohamed Soilihi Djounaid a souligné l’importance de l’événement et a exhorté à inspirer un changement positif pour l’avenir du pays.

Nour El Fath, le conseiller privé, a mis l’accent sur le rôle crucial de la jeunesse dans le développement du pays, soulignant leur compétence dans divers domaines. Il a insisté sur l’importance de valoriser leur énergie, leur créativité et leur vision pour relever les défis futurs.

Enfin, le secrétaire général Youssoufa Mohamed Ali a critiqué l’opposition pour leur manque de niveau politique, appelant à l’unité et à la concentration sur la résolution des problèmes du pays. Des initiatives similaires sont prévues à travers le pays pour attirer plus de jeunes militants passionnés et dévoués.

Saïd Hassan Oumouri