Crash Ab Aviation : le commandant de bord avait 26 ans et 1500 heures de vol

24 heures déjà après la disparition du vol de la compagnie Ab Aviation, aucune nouvelle jusqu’à présent. Il y’avait 12 passagers et 2 personnels de bord. Le commandant de bord et son copilote. Avaient ils suffisamment d’expérience ? L’avion était il fiable ?

L’avion qui a disparu en mer immatriculé 5H-MZA était affrété par la compagnie comorienne AB Aviation depuis le samedi 19 février 2022, depuis une semaine pour effectuer des vols inter îles aux Comores.

Andil(à droite sur la photo), le commandant de bord âgé de 26 ans comptabilisait plus de 1500 Heures de vol, et son copilote, Achraf ( à gauche sur la photo) âgé de 23 ans, plus de 500 heures de vol.

Selon nos confrères l’avion a essayé de faire demi-tour, “A 12H40, dans un dernier contact avec l’aéroport de Mohéli, l’équipage du vol AY103 a annoncé son intention de faire demi tour pour retourner en Grande Comore, le plafond étant trop bas, avec des vents à plus de 50 kilomètres heures, et il pleuvait des cordes sur l’aéroport de Bandar Salam”, la1ere.