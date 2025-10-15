Coupures d’électricité à Moroni : la Sonelec promet un rétablissement rapide du courant

Moroni, 15 octobre 2025 – Les habitants de la capitale comorienne vivent depuis plusieurs jours au rythme des coupures d’électricité répétées. Ces interruptions, parfois prolongées, affectent également certaines zones périphériques de Moroni, suscitant inquiétude et incompréhension.
Face à la grogne de la population, Sagaffe Boy Moustoifa, chargé de communication de la Sonelec, a tenu à rassurer. Selon lui, les perturbations sont dues à un défaut identifié sur le réseau électrique, après plus de douze heures d’investigations techniques menées sur un tronçon de six kilomètres reliant Voidjou à Salimamoud. Ce segment comprend plus de 25 transformateurs, dont un a finalement été localisé comme défectueux dans le quartier Oasis.
« Un défaut sur le réseau a été détecté, privant plus de 4 000 ménages d’électricité. Nos équipes ont dû intervenir tronçon par tronçon pour isoler la panne. Cela explique la longue durée de l’intervention », a expliqué le porte-parole, en évoquant les inspections visuelles, les élagages et le contrôle des transformateurs effectués sur le terrain.
Il a ajouté qu’aucun détecteur de défaut n’ayant signalé d’anomalie, la localisation du problème a nécessité un travail manuel minutieux. Une intervention de réparation est prévue dans la journée pour rétablir le service dans le quartier concerné.
Parallèlement, une autre source au sein de la Sonelec évoque des essais de synchronisation avec la centrale solaire d’Oichili, susceptibles d’avoir perturbé temporairement l’alimentation jusqu’à Voidjou. « Tout va dans le bon sens », a-t-elle assuré. « Nous éclairons déjà 80 % de la population sur Ngazidja et Mohéli, et 60 % à Anjouan. Avec les efforts en cours, nous atteindrons bientôt les 100 %. »
