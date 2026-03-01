Coup de tonnerre aux Comores : la Fédération met fin au mandat de Stefano Cusin malgré les résultats historiques

C’est une annonce qui fait l’effet d’une onde de choc dans le paysage sportif national. La Fédération de Football des Comores a officialisé, ce 1er mars 2026 à Moroni, la fin de sa collaboration avec le sélectionneur national Stefano Cusin. Une décision qui intervient alors que la sélection comorienne semblait engagée dans une trajectoire ascendante sur la scène africaine et internationale.
Nommé à la tête des Cœlacanthes le 2 octobre 2023, Stefano Cusin avait rapidement imprimé sa marque. Professionnalisme, rigueur et engagement constant avaient redonné une certaine stabilité technique à l’équipe nationale. Sous sa direction, les Comores ont confirmé leur progression, en s’imposant comme une sélection désormais respectée sur le continent.
Son mandat restera notamment associé à la participation des Comores à leur deuxième Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc en décembre 2025 et janvier 2026. Un symbole fort pour un pays dont le football continue d’écrire son histoire à une vitesse impressionnante. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ont également marqué son passage, avec un parcours jugé remarquable par de nombreux observateurs.
Dans son communiqué, la Fédération a salué le travail accompli, exprimant sa gratitude envers le technicien italien, aussi bien pour ses qualités humaines que pour son expertise tactique. Elle souligne son attachement sincère au pays et son impact durable sur le développement du football comorien.
Mais au-delà des formules diplomatiques, cette séparation soulève des interrogations. Pourquoi mettre fin à une collaboration au moment où l’équipe semble atteindre une certaine maturité compétitive ? S’agit-il d’un choix stratégique, d’un désaccord interne, ou d’un simple tournant naturel dans un cycle sportif ?
La Fédération indique que des discussions sont déjà en cours avec plusieurs techniciens afin d’assurer la succession. Le nom du futur sélectionneur devrait être annoncé très prochainement. L’enjeu est majeur : maintenir l’élan, préserver la confiance du groupe et continuer à inscrire les Comores parmi les nations émergentes du football africain.
Dans un contexte où chaque décision peut influer durablement sur la dynamique d’une sélection encore en construction, le départ de Stefano Cusin marque indéniablement la fin d’un chapitre. Reste désormais à savoir si le prochain acte sera celui de la continuité… ou d’une nouvelle rupture.
ANTUF Chaharane
