Le directeur général de la sécurité civile (les pompiers), Takfine Ahmed, est soutenu par la grande majorité des internautes comoriens. Ils jugent que les pompiers comoriens ne font pas leur boulot à temps. Ils sont comme les policiers des films indiens, ils arrivent toujours quand c’est trop tard et qu’il y a plus rien à faire. Voici ce qu’on peut lire sur la page Facebook de Comores infos sur plus de 300 commentaires dont environ 80% soutiennent Takfine.