Corruption présumée du procureur : un citoyen sort de l’ombre et accuse à son tour

L’affaire qui secoue actuellement le tribunal de Moroni prend un nouveau tournant. Après la diffusion d’un enregistrement audio mettant en cause le procureur de la République, Abdou Ismael, pour un supposé versement de 200 000 francs comoriens en échange d’une libération, et l’émission d’un mandat d’arrêt contre Abdallah Abdou Hassane, alias Agoi, directeur de la page FCBK FM, un premier citoyen sort de l’ombre et se dit prêt à témoigner.

Mohamed Abdoul Bastoi, via une publication sur sa page Facebook, a exprimé son indignation et sa disponibilité à contribuer à l’éclatement de la vérité. Voici un extrait de son message :

« Ce procureur ne fait pas honneur à notre Tribunal. Je suis en mesure de témoigner, si besoin, dans le cadre d’une éventuelle enquête le concernant. J’en appelle également à toutes les victimes de la marchandisation de nos libertés à se mobiliser et à créer un front pour dénoncer ces dérives. »



Cette déclaration publique marque une escalade significative dans l’affaire. Elle montre que, au-delà de la seule affaire révélée dans l’audio initial, d’autres citoyens pourraient avoir été confrontés à des pratiques similaires, ou du moins s’en estiment victimes.

Pour rappel, l’affaire débute ce dimanche , lorsqu’un enregistrement audio est publié sur la page Facebook FCBK FM, dirigée par Abdallah Abdou Hassane, alias Agoi. Dans cet audio, une femme affirme avoir versé 200 000 francs comoriens au procureur de la République, Abdou Ismael, afin d’obtenir la libération de son fils, poursuivi pour vol de batteries de voiture.

IBM