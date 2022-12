Coopération sanitaire: La 15ème équipe médicale chinoise arrivée aux Comores

La ministre de la Santé madame Loub-Yakouti Attoumane, a accueilli, samedi 10 décembre 2022, la nouvelle équipe médicale chinoise venue tout de droit de la région autonome de Zhuang (Guangxi) située au sud de la Chine. C’est la 15ème équipe médicale qui rejoint les Comores depuis le début de la coopération entre la République chinoise et les Comores.

Comme les autres équipes précédentes, « notre objectif est de renforcer la communication et les échanges avec la population locale par le biais d’échanges académiques et d’interactions entre médecins et patients, tout en transmettant l’expérience de gestion des hôpitaux chinois et en diffusant la culture de la médecine traditionnelle chinoise », a ainsi expliqué Pan Chunxi, Chef de la 15ème équipe médicale reçue par la ministre de la Santé des Comores.

La nouvelle équipe est composée de 11 membres, mais depuis que les Comores ont commencé à bénéficier de cette coopération médicale, ce sont près de 150 professionnels de santé chinois qui ont appuyé le pays.

La ministre de la Santé a annoncé que dès ce mardi 13 décembre 2022, 5 médecins spécialistes chinois rejoindront l’hôpital de Bambao Mtsanga à Anjouan où ils seront basés pour appuyer le personnel de santé dans la prise en charge. Au cours de leur séjour, les capacités du personnel de santé seront renforcées.

Une reconnaissance aux efforts de la 14ème équipe

Dans la même cérémonie qui a eu lieu dans la salle de conférence du ministère de la Santé, Madame Loub-Yakouti Attoumane a également félicité et remercié les membres de la 14ème équipe médicale chinoise qui ont terminé leur mission aux Comores. « L’amitié entre nos deux pays a commencé il y a longtemps. Les missions médicales chinoises qui se sont succédées, font partie des ingrédients essentiels qui renforcent cette amitié entre nos deux peuples. Je suis impressionnée par votre professionnalisme, votre facilité à vous intégrer et à vous adapter ainsi que le comportement exemplaire que vous avez montré durant votre séjour dans nos îles », a reconnu la ministre.

Service de communication du Ministère de la Santé, Union des Comores