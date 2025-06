Coopération régionale en santé : 18 professionnels comoriens en formation spécialisée à Dakar et Abidjan

Un pas décisif pour le système de santé comorien. Le vendredi 13 juin, le ministère de la Santé a organisé une cérémonie officielle pour lancer le dispositif de stages pratiques destiné à 18 professionnels de santé. Cette initiative marque le début concret du programme de renforcement des capacités mené dans le cadre du projet Coopération Régionale en Santé (CoReg), financé par l’AFD et mis en œuvre par Expertise France.

Durant 3 à 4 mois, les stagiaires – issus du CHN El-Maarouf, des CHRI de Hombo et Fomboni – seront formés à l’UCAD de Dakar et au SAMU d’Abidjan. Trois filières prioritaires sont ciblées : la prise en charge des brûlés, du diabète et des pieds diabétiques, ainsi que la pose et l’entretien des fistules artérioveineuses.

« Depuis le lancement du projet CoReg, nous travaillons étroitement avec les autorités sanitaires comoriennes pour adapter nos actions aux réalités du terrain », a souligné Laurent Chabrut, directeur pays d’Expertise France. Il a rappelé que cette action s’inscrit dans une stratégie plus large, avec déjà 10 médecins comoriens en spécialisation au Sénégal.

Le ministre de la Santé, Ahamadi Sidi Nahouda, a salué un programme aligné avec le Plan Comores Émergent (PCE-2030), insistant sur la nécessité de répondre aux défis de santé publique. Il a plaidé pour l’élargissement des filières à des spécialités comme l’oncologie ou la kinésithérapie, essentielles face à la transition épidémiologique du pays.

