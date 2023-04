Coopération Moroni-Moscou : La Russie s’engage sur la question de Mayotte, un nouveau partenariat

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, SEM. Dhoihir Dhoulkamal, a reçu cet après-midi l’ambassadeur itinérant et chef du secrétariat du forum du partenariat Russie-Afrique, SEM. Oleg Ozerov. Les deux parties ont échangé sur le sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet prochain, ainsi que sur les enjeux, les perspectives et les attentes de cet événement majeur.

En sa qualité de Président du Conseil Exécutif de l’Union africaine, le Ministre Dhoihir Dhoulkamal a salué l’engagement de la Fédération de Russie à accompagner le développement de l’Afrique. Les deux parties ont également discuté de la coopération bilatérale entre la Russie et les Comores, ainsi que des mesures à prendre pour renforcer cette coopération, conformément aux engagements pris lors de la visite de l’ambassadeur de la Fédération de Russie à Moroni le 4 avril dernier.

Cette coopération prend une importance particulière dans le contexte de la question de Mayotte, territoire revendiqué par les Comores mais sous administration française depuis 1975. La Russie a clairement affiché son soutien aux Comores sur cette question, affirmant son engagement à respecter l’intégrité territoriale des États africains.

Cette coopération Moroni-Moscou est donc un signal fort de soutien aux Comores dans leur revendication légitime de récupérer Mayotte. Elle témoigne également de l’intérêt de la Russie pour le développement de l’Afrique et de son engagement à renforcer les relations bilatérales avec les pays africains. Le sommet Russie-Afrique, qui se tiendra en juillet prochain, sera donc l’occasion de renforcer cette coopération et de poursuivre la réflexion sur les enjeux communs auxquels l’Afrique et la Russie sont confrontées.

Soibah Said, journaliste comoresinfos