Consommation courante à Anjouan : La distribution du riz suit son cours dans les régions

L’ambiance tendue de ce mercredi 07 a causé un drame dans l’île d’Anjouan. Une mère de famille souffrant d’hypertension a rendu l’âme et 10 personnes sont blessées dont sept admis aux urgences. L’Onicor poursuit la distribution du riz dans les régions de l’île.

La journée du mercredi dernier a laissé derrière elle un bilan regrettable. 10 personnes sont blessées dont deux femmes avec des lésions. Une femme enceinte rentre dans la liste selon notre source hospitalière mais aussi un mort. La femme décédée par traumatisme, souffrait d’hypertension. Un récit d’un témoin, fait savoir que cette mère de famille âgée de 60 ans est une ancienne vendeuse très célèbre au marché de Mutsamudu et originaire de Barakani. Le bilan doit interpeller les pouvoirs publics, dans la mesure où parmi les victimes, on trouve des gens innocentes lorsque les échauffourées avec les forces de l’ordre ont éclaté.

« Un conflit n’est jamais bon pour un pays », rappelle un jeune de Mutsamudu. L’ambiance tendue a provoqué des dégâts tant humains que matériels. « Barrer la route, c’est freiner l’économie, donc sur le plan économique on a beaucoup perdu aussi par la fermeture des institutions financières et divers commerces », poursuit-il. A noter que le retour au calme a permis à d’autres communes de mieux gérer la distribution du riz. Mutsamudu est très calme même si son grain blanc n’est toujours pas distribué, elle qui berce toute l’île et qui est proche du port.

Pour rappel, l’opération de déchargement a démarré mercredi dernier au port de Mutsamudu. Les premiers camions sortis du port ont été dirigés vers les régions les plus reculées de l’île pour faciliter l’accès de la population et lui épargner le déplacement jusqu’à la capitale. Selon l’Office national d’importation et de commercialisation du Riz (ONICOR), cette cargaison sera suivie d’une autre de 1400 tonnes attendues ce dimanche 11 septembre à Anjouan. Une opération de transbordement sera organisée dans la semaine à destination de Moheli. À Ngazidja, une cargaison de riz ordinaire en provenance d’Inde via Dar es Salam est attendue au plus tard le 15 septembre. Elle sera suivie du riz du don japonais le lendemain. A en croire la société, une cargaison de 12 000 tonnes devrait arriver vers la fin du mois de septembre.

Nabil Jaffar / LGDC