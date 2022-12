Sur invitation de la présidence malgache du Conseil des Ministres de la COI, le Ministre Dhoihir Dhoulkamal, assisté de M. IMAM Abdillah, Directeur Général et OPL auprès de la COI, a pris part au Conseil extraordinaire des Ministres de la COI, ce jeudi 22 décembre 2022 par visioconférence.

Cette session qui intervient à mi-mandat de la présidence en exercice, était l’occasion de passer en revue les actions de coopération entreprises depuis février 2022 et renouveler le soutien des États aux initiatives de faire accéder la COI au statut d’observateur de l’UA et du prochain Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Dans son allocution, le ministre a salué la vision des États de faire de la « jeunesse » est un axe transversal de la COI, en lien avec les orientations du 4e Sommet tenu à Moroni, en août 2014.

Il a également saisi cette occasion pour rendre hommage au travail remarquable des OPL, quarante ans après la Déclaration de Port-Louis qui a été l’acte précurseur de la création de la COI.

Cette réunion ministérielle a aussi permis au Ministre Dhoulkamal d’annoncer la désignation et l’installation prochaine du nouveau Chargé de mission de l’Union des Comores auprès du Secrétariat Général.

