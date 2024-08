Connaissez-vous Issa Abdoussalami, à la tête de la diaspora depuis 2020 ? Voici son bilan.

Depuis septembre 2020, Issa Abdoussalami dirige le commissariat chargé de la diaspora comorienne. Dans un entretien exclusif accordé à *Al-Watwan*, il dévoile les défis auxquels il a fait face, les réalisations accomplies et les projets à venir pour mobiliser les ressources humaines et financières de la diaspora en faveur du développement des Comores.

À son arrivée à la tête du commissariat, Issa Abdoussalami décrit une institution méconnue, encore dépendante du ministère des Affaires étrangères, et souffrant d’un manque de visibilité. Il explique : « La première tâche a été de donner une visibilité à cette institution. Nous avons mené une vaste campagne de communication, en produisant des émissions, des textes et en organisant des séances de sensibilisation auprès de la diaspora, tant en ligne qu’en présentiel. » L’une de ses premières réalisations a été l’acquisition de locaux dédiés au commissariat, situés au nord de Moroni, permettant ainsi une indépendance effective du service.

Le commissaire dévoile une stratégie structurée autour de trois axes principaux : l’accompagnement administratif et social, la mobilisation des ressources économiques et humaines, et l’analyse de la diaspora à travers un Observatoire de la migration. « Nous avons élaboré et validé une stratégie de mobilisation et d’accompagnement de la diaspora, une feuille de route qui s’inscrit dans la vision du Programme Comores Émergents à l’horizon 2030 », précise-t-il.

Issa Abdoussalami souligne l’importance des partenariats développés, notamment l’intégration à la Coordination régionale des politiques migratoires (Crpm) et la collaboration avec l’association Uwoni : vision, regroupant des experts et enseignants-chercheurs de la diaspora. « Ces partenariats nous permettent d’apprendre des autres, mais aussi de partager notre propre expérience », explique-t-il, insistant sur la valeur unique du modèle villageois de la diaspora comorienne.

L’organisation du Forum de l’inclusion financière, en partenariat avec la Banque centrale, vise à sécuriser les transferts de fonds de la diaspora et à renforcer l’économie nationale. Abdoussalami considère ce forum comme crucial, étant donné l’importance des transferts de fonds pour le développement économique des Comores.

Les expatriés comoriens, confrontés à des démarches administratives complexes et à des défis énergétiques, trouvent dans le commissariat un allié pour surmonter ces obstacles. La mise en place d’un guichet unique, en collaboration avec l’Agence nationale pour la promotion des investissements (Anpi), et le développement d’incubateurs sont autant d’initiatives visant à faciliter l’investissement productif de la diaspora.

Les Diaspora Days, qui viennent de célébrer leur troisième édition, témoignent de l’engagement croissant de la diaspora envers leur pays d’origine. Pour Issa Abdoussalami, ces événements sont une plateforme essentielle pour renforcer les liens entre la diaspora et l’État, et pour écouter les besoins des Comoriens de l’extérieur.

« La diaspora a un rôle fondamental à jouer dans l’avenir des Comores. Nous devons continuer à renforcer nos liens, à écouter leurs besoins, et à créer des conditions favorables pour leur permettre de contribuer pleinement au développement du pays », conclut-il.

Sous la direction d’Issa Abdoussalami, le commissariat de la diaspora semble sur la bonne voie pour devenir un acteur clé dans la réalisation des ambitions des Comores à l’horizon 2030.

ANTUF Chaharane