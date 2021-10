Concours de lecture du saint coran : Abdourazak Abdou Ali et Bakar Houzaimata remportent le grand prix

Abdourazak Abdou Ali de l’ile de Mohéli et Bakar Houzaimata de l’ile de Mayotte sont les lauréats du concours de lecture du saint coran organisé par l’association Uzuri Wadini dimanche dernier au foyer des femmes de Moroni. Moussa Adam, président de cette association a salué l’engagement de l’association au profit de l’éducation des enfants et a demandé l’appui du gouvernement.

Au total 24 candidats issus des différentes iles de l’archipel des Comores se sont affrontés au foyer des femmes des Moroni dans un concours de lecture de saint coran « Moussabakat ». Réparties en deux groupes, Abdourazak Abdou Ali et Bakar Houzaimata ont remporté le grand prix du concours. « Nous remercions notre seigneur qui nous a donné la force et le courage d’organiser ce concours au profit de l’éducation de nos enfants et au profit de la religion musulmane. Plusieurs actions sont entretenues par l’association Uzuri Wadini, notamment la prise en charge des enfants orphelins et la construction de certaines écoles coraniques dans l’ensemble de l’archipel des Comores », a souligné Moussa Adam, président de l’association Uzuri Wadini.

Presque deux semaines de préparations pour ces jeunes candidats à ce concours. Les deux lauréats issus de deux groupes ont eu chacun un ordinateur portable et un chèque de 250 000 kmf en guise de reconnaissance et d’encouragement, selon le président de l’association qui a demandé l’appui du gouvernement comorien afin de promouvoir l’éducation des enfants de l’archipel des Comores.

De son côté, le ministre en charge des affaires islamiques a exprimé la disponibilité du gouvernement comorien et le ministère de l’éducation nationale d’accompagner l’école coranique conformément à la vision du chef de l’Etat. « Il est de notre devoir d’accompagner non seulement l’éducation islamique de nos enfants mais aussi la langue arabe pour que nos enfants puissent lire et écrire la langue arabe. Nous sommes des arabes et nous sommes aussi des comoriens », a indiqué Djaé Ahamada Chanfi. A en croire le ministre, « aujourd’hui la religion musulmane nous a réuni au-delà des divergences politiques ».

Kamal Said Abdou / al fajr