Concours de lecture du Coran : Mohamed Ali Achirafi représente les Comores en Egypte

Du 10 au 16 décembre prochain, un concours international de lecture du saint-coran aura lieu, en Egypte. Le jeune Mohamed Ali Achirafi, étudiant en lettres arabe, y représentera l’Union des Comores. Un grand honneur pour le peuple comorien.

Les Comores participeront au concours international de lecture du Coran qui aura lieu, en Egypte, du 10 au 16 décembre prochain. Le jeune étudiant en lettres arabes, Mohamed Ali Achirafi représente des Comores. « Ce jeune Mohamed Ali Achirafi est l’ambassadeur des Comores en Egypte. C’est dans le cadre du concours international de lecture du saint-coran du 10 au 16 décembre prochain. Nous avons soutenu ce jeune financièrement (un billet aller-retour et une somme d’argent pour son séjour). Nous estimons qu’il va honorer notre cher pays à l’échelle mondiale. Alors, une fille de M’vuni avait représenté les Comores à Dubaï », a déclaré le directeur de cabinet.

Sagaf Charif Saïd Ali, directeur général des affaires islamiques donne un conseil à ce jeune étudiant (Mohamed Ali Achirafi) en lui souhaitant une bonne chance durant son séjour en Egypte. « Il faut faire des efforts pour honorer notre pays à l’échelle mondiale et être un exemple pour tous les jeunes comoriens qui veulent mémoriser le livre de Dieu. Et je te souhaite une bonne chance et des bons résultats. Le président Azali Assoumani priorise les concepts de l’Islam car nous sommes des musulmans. Le ministre de la justice, Djaé Ahamada Chanfi adhère à cette vision », a-t-il souligné.

Le candidat Mohamed Ali Achirafi, le représentant des Comores en Egypte a exprimé sa joie face à un tel événement. « Je remercie Dieu, le tout-puissant de me donner l’opportunité à représenter les Comores en Egypte. Ce n’est pas la première fois que je participe à des événements pareils. Il faut que je me bats pour être champion », a-t-il exprimé.

Abdoulandhum Ahamada / Al fajr