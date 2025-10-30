Comoresinfos, la voix des Comores suivie par plus de 400 000 personnes dans le monde

Le média en ligne Comoresinfos vient de franchir une étape historique : plus de 400 000 personnes suivent désormais sa page Facebook. Un record qui consacre le site comme la première page comorienne sur les réseaux sociaux, un symbole fort de confiance et de crédibilité.
Au-delà de Facebook, la présence numérique de Comoresinfos s’étend sur plusieurs plateformes : 27 000 abonnés sur Instagram, 41 900 sur TikTok et 10 400 sur X (ex-Twitter). Des chiffres impressionnants qui témoignent de l’attachement des Comoriens, de la diaspora et des amoureux de l’archipel à ce média indépendant fondé en 2012.
Cette croissance s’accompagne d’une grande responsabilité pour l’équipe rédactionnelle et audiovisuelle du site. Entre rigueur, réactivité et vérification des faits, Comoresinfos s’efforce chaque jour de répondre à l’exigence d’un public de plus en plus averti. Comme le souligne la rédaction, “nos lecteurs attendent de nous la vérité, l’équilibre et la transparence.”
Référencé depuis plusieurs années sur Google Actualités, Comoresinfos demeure une référence dans le paysage médiatique comorien. Le site a su évoluer, se remettre en question et s’adapter aux attentes d’une génération connectée, tout en conservant une ligne éditoriale neutre politiquement.
L’équipe tient à exprimer sa profonde gratitude envers les lectrices et lecteurs qui, depuis treize ans, accompagnent cette aventure journalistique. Ce cap symbolique des 400 000 abonnés n’est pas une fin, mais un nouvel élan pour continuer à informer, à rassembler et à faire briller la voix des Comores dans le monde entier.
Merci à vous, nos fidèles lecteurs. L’histoire continue.
