Comores Vs Zambie : Un but refusé pour les Cœlacanthes qui poussent…

Ce vendredi 26 décembre 2025, en **2ᵉ journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Stade Mohammed V à Casablanca (Maroc), les Comores affrontent la Zambie dans un match crucial pour leurs chances de qualification.
Les Comores, réduits à l’obligation de victoire après une défaite inaugurale 2-0 contre le Maroc, montrent une détermination accrue face aux Zambiens.
Le fait marquant, un but refusé aux Cœlacanthes. Vers la 19ᵉ minute, les Cœlacanthes ont cru ouvrir le score grâce à Maolida qui avait trouvé le chemin des filets. Cependant, après contrôle vidéo, le but a été finalement annulé par l’arbitre suite à une intervention de la VAR. Cette décision intervient alors que les Comores faisaient preuve d’une belle pression offensive en début de match.
Ce moment fort illustre à la fois la combativité comorienne et la frustration d’un but potentiellement décisif qui n’a pas été validé.
