Une première, un député reverse 20 % de son salaire à la santé et à l’éducation

Le député de la 22ᵉ circonscription, Chatoi Abdou Mohamed, a donné ce mardi un signal fort de proximité avec ses électeurs en respectant l’une de ses promesses de campagne : consacrer 20 % de son salaire net au profit de la santé et de l’éducation dans sa région.
Lors d’une cérémonie organisée au centre de santé Gte de Washili, en présence du préfet Bacar Mohamed, des maires, des proviseurs, des notables et des représentants du parti Crc, l’élu a procédé à la remise de fonds couvrant les mois de juin, juillet et août 2025.
La répartition est claire :
10 % du salaire pour l’hôpital Gte, afin de soutenir les urgences médicales des patients en situation de précarité,
5 % pour le lycée d’Itsinkoudi,
5 % pour le lycée de Kwambani, afin d’aider les élèves issus de familles défavorisées à financer inscriptions et fournitures scolaires.
«Je n’ai ni le pouvoir de nommer ni celui de construire des écoles, mais je peux partager ce que je possède : mon salaire net», a déclaré Chatoi Abdou, en insistant sur sa volonté de privilégier des actions concrètes plutôt que des promesses irréalisables.
L’initiative a été saluée par les responsables locaux, qui ont appelé à une gestion rigoureuse des fonds et encouragé les autres élus à suivre cet exemple.
Le député a également confirmé le projet d’ouverture d’un bureau parlementaire dans la région et réaffirmé sa disponibilité sur le terrain : «Je suis votre voix. Là où vous me trouvez, je suis prêt à vous écouter.»
La cérémonie s’est conclue par la signature d’une charte d’engagement, symbole d’un mandat placé sous le signe de la proximité, de l’action et du respect des promesses.
Said Hassan Oumouri
