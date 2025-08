Les Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’océan Indien (CJSOI) aux Seychelles, censés être un espace d’unité, de fraternité et de dépassement de soi pour la jeunesse de la région, ont pris une tournure politique et mesquine dès lors que l’île comorienne de Mayotte s’est inclinée lourdement face à ses sœurs comoriennes.

Ce lundi, après une brillante victoire de l’équipe masculine des trois Comores contre l’île comorienne de Mayotte (92 à 70), la délégation mahoraise a aussitôt crié à la fraude, accusant les basketteurs comoriens d’être trop âgés pour participer. Un comportement qui trahit davantage un refus d’accepter la supériorité sportive de leurs frères plutôt qu’un réel souci de respect des règles.

La manœuvre, soutenue par la délégation réunionnaise, vise désormais à faire disqualifier l’équipe comorienne par un contrôle généralisé des passeports prévu ce mardi. Une tentative claire d’humiliation, dans la lignée de l’affaire des t-shirts où la France a été contrainte de masquer la Marianne sur les tenues de Mayotte suite aux protestations légitimes des Comores — car oui, Mayotte reste une île comorienne sous administration étrangère.

Au lieu de reconnaître la progression fulgurante du sport comorien, certains préfèrent jouer la carte du soupçon et de la disqualification. La Réunion, toujours dans sa poule, évite encore la confrontation directe avec les Comores, comme si la peur de la défaite les empêchait d’affronter la réalité : les Comores avancent, les Comores s’élèvent.

Ce n’est pas la première fois que le sport devient le théâtre d’un malaise post-colonial. Mais cette fois, les jeunes comoriens répondent sur le terrain, à la loyale, avec talent et dignité. Qu’on le veuille ou non, l’unité des Comores passe aussi par les victoires de ses enfants, qu’ils soient de Grande Comore, d’Anjouan, de Mohéli ou de Mayotte.

