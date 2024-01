Comores Télécom porte plainte contre X concernant les faits et crimes subis par son agence de Zilimadju et ses employés

L’avocat de l’entreprise comorienne de télécommunications, Me Atticki Youssouf, a déposé plainte contre X ce lundi 22 janvier, au bureau du Procureur, suite aux actes de vandalisme et aux coups et blessures subis par l’agence de Comores Télécom de Zilimadju et ses employés.

« En ma qualité de conseil de la société et représenté par le Directeur Général, Monsieur ALI HADJI M’MADI, et ses agents blessés, j’ai déposé plainte devant la justice concernant des faits très graves et avérés, notamment des actes de sabotage à travers les réseaux filaires et fibres optiques, et les atteintes à la destruction de propriétés privées, ainsi que les attaques et coups délibérés contre les agents de Comores Télécom », a-t-il déclaré.

Sefrique Abdou