Comores Télécom en panne totale : un énième blackout qui exaspère les abonnés !

Depuis le début de la soirée de ce mardi, l’ensemble des services de Comores Télécom est totalement paralysé sur les trois îles de l’archipel. Les appels, les SMS et l’accès à Internet sont interrompus, plongeant des milliers d’abonnés dans le silence. Selon Youssouf Adinane, Directeur Commercial de l’opérateur, cette panne serait due à « un problème d’énergie au niveau du cœur de réseau ». Aucune estimation n’a été donnée quant au rétablissement des services.

Cette situation n’est malheureusement pas inédite. Comores Télécom a connu plusieurs interruptions majeures ces dernières années. En août 2023, une panne similaire avait affecté l’ensemble du pays, perturbant gravement les communications et paralysant les services de transfert d’argent, comme Western Union et Moneygram. Déjà en 2012, une panne majeure du réseau mobile HURI avait laissé les abonnés sans communication pendant plusieurs heures. Plus récemment, en août 2024, un incendie d’origine suspecte sur le site de l’opérateur à M’béni avait causé une interruption prolongée du réseau.

Ces incidents récurrents posent la question de la fiabilité des infrastructures de télécommunications aux Comores. L’absence de plan de continuité de service et le manque de communication de l’opérateur en période de crise alimentent la frustration des abonnés. Comores Télécom, qui détient une position dominante sur le marché, peine à garantir un service stable et performant.





Misbah Said