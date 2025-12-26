Comores–Maroc : un accord historique pour attirer des millions d’investissements !

L’Union des Comores franchit une nouvelle étape dans sa diplomatie économique. Par décret présidentiel, la loi N°25-015/AU du 5 décembre 2025, autorisant la ratification de l’Accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements entre l’Union des Comores et le Royaume du Maroc, a été officiellement promulguée. Le texte, signé à Moroni par le président Azali Assoumani, ouvre la voie à un cadre plus protecteur et plus attractif pour les investisseurs des deux pays.
Cet accord vise d’abord à instaurer un climat de confiance. Il garantit un traitement juste et équitable des investissements, protège contre l’expropriation arbitraire et prévoit des mécanismes d’indemnisation en cas de litige ou de dommages. Les transferts de capitaux, dividendes et revenus liés aux projets d’investissement sont également encadrés afin d’assurer transparence et sécurité juridique.
Au-delà des aspects de protection, le texte ambitionne de favoriser la création d’emplois, le transfert de technologies et le renforcement des échanges entre les secteurs privés des deux pays. Il s’inscrit dans une logique de développement durable, en rappelant l’importance du respect des lois nationales, de la réglementation environnementale et des normes sociales.
Le Maroc apparaît ici comme un partenaire stratégique pour les Comores, capable d’accompagner des projets structurants dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, du tourisme ou encore des services. Pour Moroni, il s’agit d’attirer davantage d’investissements directs étrangers tout en offrant des garanties claires aux opérateurs économiques.
En promulguant cet accord, l’État comorien envoie un signal politique fort. Celui d’un pays qui souhaite sécuriser son environnement d’affaires, moderniser son cadre juridique et s’ouvrir davantage aux partenariats régionaux. Reste désormais à transformer ces engagements juridiques en projets concrets, créateurs de valeur et d’emplois pour la population.
IBM
