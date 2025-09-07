Comores – Centrafrique : une victoire ce dimanche pour rester dans la course

L’équipe nationale des Comores dispute ce dimanche 7 septembre, au stade d’Honneur de Meknès (Maroc), son huitième match des qualifications pour la Coupe du monde 2026. À partir de 19h locales, les Cœlacanthes affronteront les Fauves du Bas-Oubangui dans une rencontre capitale du groupe I.
Actuellement quatrièmes avec 12 points (−1), les Comores défieront la Centrafrique, cinquième avec 5 points (−7). À l’aller, le 17 novembre 2023, les insulaires s’étaient imposés 4 à 2 à domicile. Mais cette fois, le sélectionneur Stefano Cusin appelle ses joueurs à repartir d’une page blanche :
« Nous devons aller jouer ce match sans calcul. C’est un match difficile, mais il faut l’aborder avec beaucoup de personnalité. Nous devons courir à 200% », a prévenu le technicien italien.
Les Fauves ne comptent qu’une victoire et deux nuls en sept matchs, tandis que les Comores affichent quatre victoires pour trois défaites.
Le match sera retransmis en direct sur la plateforme FIFA+, a confirmé Aymen Zizi, responsable de la diffusion. Le coup d’envoi est prévu à 19h, heure locale. La rencontre sera dirigée par l’arbitre tunisien Naim Hosni, assisté de ses compatriotes Aymen Ismail et Ahmed Dhouioui. Le quatrième officiel sera également tunisien, Amir Loucif, tandis que le Marocain Jamal Kaouchi officiera comme commissaire du match.
Les Cœlacanthes devront se passer de Youssouf Bendjaloud, buteur à l’aller, mais ils pourront compter sur Rafiki Saïd, Myziane Maolida et Kassim M’dahoma, également décisifs lors de la première confrontation.
Classement du Groupe I
1. Ghana : 16 pts (+10)
2. Madagascar : 13 pts (+5)
3. Mali : 12 pts (+7)
4. Comores : 12 pts (−1)
5. Centrafrique : 5 pts (−7)
6. Tchad : 1 pt (−14)
Avec un succès, les Comores peuvent rester dans la course à la qualification. Rendez-vous ce soir pour un duel décisif
Said Hassan Oumouri
