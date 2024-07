Communiqué sur les Négociations du Projet de Connectivité Inter-Îles aux Comores

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Négociations du Projet de Connectivité Inter-Îles aux Comores: Un Investissement Stratégique pour l’Émergence des Comores

Le projet de connectivité inter-îles aux Comores évalué à plus de 112 milliards Fc, financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et d’autres partenaires, revêt une importance stratégique pour le développement durable et l’intégration régionale de l’archipel des Comores.

Ce projet ambitieux du « Plan Comores Émergents », vise à renforcer les infrastructures de transport et de logistique, à stimuler l’industrialisation durable et à la promotion du développement social en Union des Comores.



Avec un financement de 60,6 milliards Fc de la BAD, complété par les financements de la BEI, de la Banque Mondiale, de la BID et de l’AFD, ce programme pluri- sectoriel s’articule autour de trois axes principaux :

1. Le renforcement des infrastructures régionales de transport et de logistique :

Il s’agit de créer un environnement propice à l’intégration des marchés et au développement des chaînes de valeur au sein de l’archipel comorien. Il comprend notamment la construction des ports (Moroni, Mutsamudu, Boingoma) et le développement des infrastructures de stockage et de distribution.



2. L’industrialisation durable de l’Union des Comores à travers la création de zone économique spéciale (près de l’aéroport de Hahaya), ce projet soutiendra l’émergence d’un tissu industriel diversifié et compétitif, générateur d’emplois et de croissance du PIB industriel.



L’objectif est de stimuler l’investissement privé, local et étranger, dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que l’agro-industrie, les industries manufacturières, les technologies de l’information et de la communication, etc.



3. Le développement social, avec un accent sur l’égalité du genre et l’autonomisation des femmes : Ce volet vise à améliorer les conditions de vie des populations, en mettant l’accent sur l’égalité des chances, l’inclusion sociale et l’autonomisation des femmes. Il prévoit également des investissements dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau potable, ainsi que des programmes dédiés à l’entrepreneuriat féminin et à la formation professionnelle.



Ce projet ambitieux s’inscrit pleinement dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, en contribuant notamment à l’éradication de la pauvreté, à la sécurité alimentaire, à la croissance économique inclusive et à la création d’emplois décents.

En renforçant les infrastructures de transport et de logistique, en stimulant l’industrialisation durable et en favorisant le développement social, ce programme de connectivité inter-îles revêt une importance cruciale pour la transformation structurelle de l’économie comorienne, l’intégration régionale et le bien-être des populations de l’archipel.



Les négociations autour de ce projet ont mobilisé les efforts concertés des autorités comoriennes, de la BAD et des autres partenaires financiers impliqués. Elles ont permis de définir une feuille de route détaillée, garantissant l’alignement du projet avec les priorités nationales de développement et assurant une gestion efficace et transparente des ressources allouées.



Ce projet vise à accroître cette valeur de production grâce à l’amélioration des infrastructures, de l’industrialisation et du développement social.



Au-delà de ses retombées économiques directes, ce programme de connectivité inter- îles aura des impacts sociaux et environnementaux significatifs. En facilitant les déplacements et les échanges commerciaux, il contribuera à réduire les inégalités entre les différentes îles de l’archipel et à renforcer la cohésion sociale.



De plus, l’accent mis sur l’industrialisation durable et le développement social permettra de concilier croissance économique et préservation de l’environnement, conformément aux principes du développement durable.



En tant que projet phare du Plan Comores Émergents, ce programme de connectivité inter-îles revêt une importance pour la transformation structurelle de l’économie comorienne, l’intégration régionale et le bien-être des populations de l’archipel des Comores. Les négociations en cours témoignent de l’engagement des parties prenantes à œuvrer ensemble pour concrétiser cette vision ambitieuse de développement durable et inclusif.

En conclusion, le projet de connectivité inter-îles aux Comores constitue un investissement stratégique pour l’émergence de l’archipel. En renforçant les infrastructures, en soutenant l’industrialisation durable et en favorisant le développement social, ce programme ambitieux contribuera à la transformation structurelle de l’économie comorienne, à l’intégration régionale et au bien-être des populations. Les négociations en cours témoignent de la volonté collective de concrétiser cette vision de développement, alignée sur les objectifs internationaux de développement durable.



Pour rappel, au terme des négociations, ce projet accompagné de celui de l’Aide Budgétaire seront présentés au conseil d’administration de la BAD du mois de Juillet 2024.