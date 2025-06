Communication numérique : Inass Elarif, la nouvelle voix digitale du gouvernement comorien

Le Secrétariat général du gouvernement vient d’annoncer une nomination stratégique pour sa communication numérique : Inass Elarif devient officiellement cheffe du service digital. Une nouvelle figure pour incarner la modernisation des outils de communication de l’État, à l’ère des réseaux sociaux et des contenus numériques.

Si son nom ne vous est pas totalement inconnu, c’est normal. Inass est déjà suivie sur TikTok, où elle partage avec authenticité des moments de son quotidien aux Comores, entre vie de famille et engagements citoyens. Mariée, mère de famille et issue de la diaspora, cette jeune femme a choisi de revenir s’installer aux Comores pour investir son énergie dans le développement du pays.

Diplômée en France dans le domaine du digital, elle met désormais ses compétences au service de l’État, sous l’autorité du secrétaire général du gouvernement Nour El-Fath Azali. Sa mission : définir et piloter une stratégie de communication numérique pour l’ensemble du gouvernement.

« Il n’existe pas encore de structure homogène de communication dans les ministères », explique-t-elle. Elle souligne l’importance d’instaurer une coordination entre les différents services ministériels afin d’assurer une présence cohérente, moderne et efficace sur les plateformes numériques. Elle travaille déjà à la mise en place de plannings de publication, d’outils de veille et d’animations des réseaux sociaux officiels.

Inass Elarif incarne un souffle nouveau : celui d’une génération connectée, compétente et engagée, qui revient avec des idées claires pour bâtir un État plus accessible et plus proche de sa population à travers le digital.

Said Hassan Oumouri