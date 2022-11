Comment envoyer de l’argent aux Comores au meilleur prix ?

Un de vos proches a besoin que vous lui fassiez parvenir de l’argent aux Comores ? En réalité, cela n’a rien de très difficile, même s’il faudra faire attention à un certain nombre d’éléments.

Effectivement, car il vous faudra réaliser un transfert d’argent international. Ce type d’envoi nécessite de faire appel à un intermédiaire pour vous accompagner dans cette procédure. Or, les entreprises sont nombreuses sur le marché et peuvent parfois manquer de transparence quant à leurs tarifs et à leur fonctionnement. Comment choisir alors l’acteur qui sera le plus à même de vous aider, et ce au meilleur prix ?

Afin de cerner les meilleures offres disponibles sur le marché, nous vous avons concocté un petit guide qui vous permettra de choisir le bon interlocuteur. C’est parti !

Transfert d’argent aux Comores : comment bénéficier des meilleurs taux

L’idéal, pour commencer, serait de pouvoir connaître l’évolution des taux de change en temps réel pour profiter du taux de change le plus bas. Fort heureusement, MONI, spécialiste de l’envoi d’argent à l’étranger, met à disposition de ses utilisateurs un outil de suivi en temps réel des taux de change permettant donc de déterminer la période à laquelle il s’avère le plus avantageux de procéder à l’envoi de son argent.

Cependant, dans le but de s’assurer des taux bas pour effectuer son transfert d’argent, il n’est pas suffisant de se reposer sur le suivi des taux de change. Il faudra en plus faire quelques recherches afin de déterminer avec certitude l’entreprise la plus à même de proposer des prix d’envois peu élevés, fixes et transparents. C’est notamment le cas de MONI qui vous garantit de ne plus être victime de manques de clarté et de frais cachés, tout en faisant votre transfert en ligne, depuis le confort de votre canapé.

Il reste à savoir si MONI permet d’envoyer de l’argent jusqu’aux Comores !

Envoyer de l’argent aux Comores en ligne, c’est possible avec MONI !

Si vous avez été convaincu par les taux dont vous pourrez profiter chez MONI, il est désormais bon d’en savoir plus concernant les étapes à réaliser pour envoyer de l’argent aux Comores en ligne via MONI !

MONI s’est imposé en 2018 dans le domaine de l’envoi d’argent à l’étranger en renouvelant les fondements du secteur. MONI est une petite révolution qui vous donne la possibilité aujourd’hui d’envoyer de l’argent aux Comores, en ligne et donc d’où vous le souhaitez, en seulement quelques instants. De quoi gagner en clarté et en transparence. Afin de pouvoir valider votre transfert d’argent, MONI a simplement besoin que vous suiviez avec attention les étapes listées ci-dessous :

Pour débuter, n’oubliez pas de vous connecter à votre espace MONI, ou de créer votre compte si ce n’est pas déjà fait. Ensuite, prenez le temps de sélectionner la somme que vous désirez faire parvenir à votre bénéficiaire habitant aux Comores. De plus, il vous faudra remplir les informations et coordonnées qui sont celles de votre destinataire. Elles lui seront indispensables pour qu’il puisse justifier de son identité au moment du retrait. Pour finir, pensez à choisir la méthode de paiement que vous préférez (VISA ou Mastercard) et à effectuer le paiement de la somme due !

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à informer votre bénéficiaire aux Comores que le transfert a été réalisé avec succès, dans le but qu’il puisse choisir puis se rendre dans une des 450 000 agences MONI, localisée aux abords de son logement.

Où et comment retirer l’argent aux Comores ?

Pour retirer l’argent aux Comores, votre bénéficiaire devra trouver l’agence MONI la plus pratique pour lui aux Comores, et s’y rendre muni d’un certain nombre de justificatifs, que sont :

Une pièce d’identité valide avec photo

Le numéro de la transaction concernée

A noter que l’argent à récupérer sera immédiatement disponible en Francs Comorien, et ce quelques minutes seulement après la confirmation du transfert d’argent aux Comores.

MONI, c’est une multitude d’avantages pour les expéditeurs comme pour les destinataires. De quoi réussir à convaincre pas moins de 700 000 utilisateurs jusqu’à aujourd’hui. Ne gaspillez plus votre temps libre, faites le choix du service MONI pour envoyer de l’argent aux Comores au meilleur prix. Tout en profitant d’un premier transfert gratuit.