Le 9 mai dernier, une cérémonie solennelle s’est tenue à l’hôtel Golden Tulip à Moroni pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie. Organisée par l’association amicale Comores-Russie, cette journée a été l’occasion pour les autorités comoriennes de saluer le sacrifice des soldats soviétiques et d’exprimer le souhait d’une coopération internationale renforcée avec Moscou.

La date du 9 mai, choisie par la Russie en raison du décalage horaire avec Berlin, marque la reddition officielle de l’armée allemande en 1945. À Moroni, plusieurs figures politiques et diplomatiques, dont Hamada Madi Boléro, Houmed Msaidie et l’ancien procureur Soilih Mahamoud alias Sako, ont pris part à l’événement. Ce dernier a souligné le soutien russe face aux tensions entre Moroni et Paris autour de Mayotte.

La cérémonie a également vu la participation de l’ambassadeur de Chine, Guo Zhijun, qui a réaffirmé l’engagement de son pays aux côtés des Comores. Le représentant russe, basé à Antananarivo, a rappelé l’importance du devoir de mémoire et de la coopération avec l’Afrique, dans un monde en mutation où la Russie cherche à jouer un rôle moteur dans une nouvelle ère diplomatique.



