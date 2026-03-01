Cœlacanthes : Stefano Cusin sur le départ, le banc des Comores déjà convoité !

Un vent de changement souffle sur la sélection nationale comorienne. Stefano Cusin devrait quitter le banc des Cœlacanthes, alors que son contrat est arrivé à expiration fin février sans qu’aucun renouvellement n’ait été annoncé jusqu’à présent.
Sous la direction du technicien italien, l’équipe nationale a connu une progression notable. En 25 matchs FIFA disputés, les Comores ont enregistré 12 victoires pour 7 défaites, un bilan jugé encourageant par de nombreux observateurs. Surtout, Cusin aura marqué son passage en qualifiant les Cœlacanthes pour la CAN 2025 au Maroc, après une campagne maîtrisée conclue à la première place du groupe.
Alors que son départ semble se confirmer, les spéculations s’intensifient autour de sa succession. Plusieurs profils seraient étudiés, dont celui du Français Hubert Velud, régulièrement cité ces derniers jours.
La fédération comorienne, de son côté, garde le silence, laissant planer le suspense sur le futur visage du banc national.
