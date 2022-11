Citoyenneté économique: La coordination de la Crc-Bambao salue la tenue du procès

Et de poursuivre : «c’est un passage de force qui n’avait de finalité que le bradage au plus offrant de nos passeports. Et ceux qui ont fait cela, ce n’est pas ces personnes qui voudront qu’un jour il ait une manifestation de la vérité sur ce programme. Ils n’ont pas voulu venir s’expliquer à la barre car ils savent pertinemment qu’ils ont des choses à se reprocher».Et de conclure : «nous espérons que ce procès servira de leçon pour tout le monde. Que nul n’est au-dessus de la loi. Que nous sommes tous des justiciables quel que soit nos statuts».

Pour Maoulida M’madi Isihaka, député de la région de Bambao, «la tenue du procès est en soit historique dans la mesure où, pour la première fois dans le pays, une personne qui a eu à présider à sa destinée est appelé à comparaitre et à répondre de ses actes devant notre juridiction. C’est un grand pas franchi pour la transparence et surtout pour la lutte contre la corruption».

