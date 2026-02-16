Chine supprime les droits de douane sur 53 pays africains : un tournant économique majeur

La Chine franchit une nouvelle étape dans sa coopération avec le continent africain. À compter du 1er mai 2026, Beijing appliquera un régime de droits de douane nuls sur l’ensemble des produits en provenance de 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. L’annonce a été faite samedi par le président chinois Xi Jinping, dans un message adressé au président en exercice de l’Union africaine, João Lourenço, ainsi qu’au président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, à l’occasion du 39e sommet de l’organisation.
Au-delà de la suppression tarifaire, la Chine entend accélérer la conclusion d’un accord économique structurant avec ses partenaires africains. Pékin prévoit également de faciliter l’accès des exportations africaines à son vaste marché intérieur, notamment à travers l’optimisation du « canal vert » et la simplification des procédures d’importation.
Dans son message, Xi Jinping a salué les progrès de l’intégration régionale africaine et réaffirmé la volonté de Beijing de consolider le partenariat stratégique global Chine-Afrique, dans un contexte international marqué par la montée des tensions commerciales et le retour de politiques protectionnistes.
Cette initiative vise aussi à corriger le déséquilibre structurel des échanges, encore largement favorables à la Chine. Selon l’Administration générale des douanes chinoises, le volume des échanges sino-africains a atteint 348,05 milliards de dollars en 2025, en hausse de 17,7 % sur un an. Les exportations chinoises se sont élevées à 225,03 milliards de dollars (+25,8 %), contre 123,02 milliards pour les importations africaines (+5,4 %).
En ouvrant davantage son marché, la Chine espère stimuler les exportations africaines, notamment celles à plus forte valeur ajoutée, et redéfinir les équilibres commerciaux entre les deux partenaires.
