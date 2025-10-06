Changement d’horaires de travail aux Comores : finir à 17h, une catastrophe pour la vie de famille, déplore une mère de famille

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des horaires dans la fonction publique, les Comoriens vivent un véritable bouleversement dans leur quotidien. Finir le travail à 17 heures au lieu de 14 heures ne paraît pas anodin : c’est tout un mode de vie qui se trouve remis en question, entre fatigue, désorganisation familiale et difficultés d’adaptation à une culture du travail importée.

Un rythme difficile à suivre

Pour beaucoup de salariés, notamment les mères de famille, cette réforme est synonyme de stress et d’épuisement.

Faidhoiti Siga, employée dans la fonction publique, raconte :

« Avant, on sortait à 14h, on pouvait encore aller au marché, cuisiner, s’occuper des enfants. Maintenant, quand on rentre à 18h, tout est déjà en retard. On est fatiguées, les enfants n’ont rien mangé, et on n’a plus la force pour les devoirs. »

Même son de cloche pour Fatima Msa, employée à l’Ortc :

« C’est très difficile, surtout que les salaires n’ont pas augmenté. Ceux qui habitent loin rentrent à 19h. Et en plus, il faut parfois attendre des heures juste pour pointer. »

Ces témoignages traduisent une même réalité : le quotidien familial comorien n’est pas pensé pour un rythme de bureau prolongé. Les marchés ferment tôt, les enfants rentrent de l’école dans l’après-midi, les transports sont lents. Le passage à 17h crée une désynchronisation entre la vie professionnelle et la vie domestique.

Des avis partagés

Pour d’autres, au contraire, cette réforme modernise les habitudes.

Marzouk Moimed Hassane, jeune employé à la Mamwe, s’en réjouit : « Le week-end, on peut enfin respirer ! Avant, travailler le samedi matin, c’était lourd. Maintenant, on finit vendredi soir et on a deux vrais jours de repos. Et puis, on travaille plus sérieusement qu’avant. »

Mais pour un père de famille, la réforme passe à côté des réalités locales :

« La vie ici n’est pas comme en Europe. Les enfants sortent tôt, les familles aiment se retrouver le soir. À 17h, c’est fini, tu rates tout ça. On veut nous faire vivre comme ailleurs, mais ce n’est pas notre culture. »

Une mesure jugée anachronique à l’ère de l’intelligence artificielle

À l’ère du numérique et de l’automatisation, certains experts estiment que cette réforme arrive trop tard.La rédaction de Comores Infos a interrogé Antuf Chaharane, juriste en droit du travail et membre de la rédaction, sur les implications de ce changement.

Selon lui : « Cette réforme aurait eu du sens il y a dix ou vingt ans, quand tout reposait sur la présence humaine. Aujourd’hui, avec les possibilités d’automatisation des tâches, notamment administratives, on devrait au contraire chercher à réduire le temps de présence et à augmenter la productivité grâce à l’intelligence artificielle. »

Pour Chaharane, les Comores gagneraient à conserver les anciens horaires tout en investissant dans la digitalisation et l’efficacité du travail.

« La vraie modernité, ce n’est pas de copier les horaires européens, mais d’adapter notre système à l’intelligence artificielle, à nos réalités sociales et économiques. »

Un tournant mal synchronisé

En somme, cette réforme, pensée pour “moderniser” le pays, semble anachronique à une époque où l’efficacité se mesure moins en heures passées qu’en résultats produits.

Finir à 17h, ce n’est pas seulement changer d’horaire : c’est changer de société, de rythme, de culture.Et beaucoup de Comoriens peinent encore à s’y adapter.

Said Hassan Oumouri