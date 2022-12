« Elle l’a placé et elle m’a prévenu après. L’enfant est né sous X. Du coup, c’était un peu plus compliqué pour moi parce que je n’ai aucun droit. La loi française fait que si l’enfant est né sous X, si je ne l’ai pas reconnu, je ne suis pas le père, je ne peux rien faire », avait raconté le rappeur dans « Sept à Huit », sur TF1, en août 2021. Une blessure intime lui avait même inspiré sa chanson « Parle-moi », sortie en 2007.

Son rêve s’est enfin réalisé. Le chanteur Soprano a confié, lors d’une interview avec Samuel Étienne sur Twitch, qu’il avait retrouvé son premier fils, né sous X. Heureux papa de trois enfants issus de son union avec Alexia (Inaya, 15 ans, Lenny, 13 ans et Luna, 10 ans), l’ex-coach de « The Voice Kids » avait confié qu’il avait eu un enfant alors qu’il était à peine âgé de 16 ans. La mère étant également très jeune, le nourrisson avait été placé à la DDASS.

