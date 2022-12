Cérémonie de remise de Kits sanitaires et social à Ipvembeni par la fondation Soprano

Le vendredi 16 décembre à Ipvembeni, la Fondation Soprano a procédé à la remise de matériels médicaux qui vont aider à l’amélioration des conditions de travail du poste de santé de cette localité et ainsi garantir le bien être de sa population.



Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. On peut citer le gouverneur de l’île de Ngazidja, Mme Sitti Farouata Mhoudine, M. Al Hadji Ibrahim, président de la Fondation Soprano, M. Raheem Attoumane, présidant de l’Association Culturelle Économique Internationale (ACEI), le préfet de la région de Mbude, M. Ahamada Ali Yahaya, …

M. El Hadji Ibrahim, qui representait la Fondation Soprano a déclaré que la remise de kits sanitaires au centre de santé d’Ipvembeni marque encore une fois l’attention que son organisation accorde à la santé dans ses actions humanitaires.

M. Raheem Attoumane a expliqué que cette cérémonie témoigne de la dimension du champ d’action en tant que représentantion diplomatique agissant à travers différents programmes de coopération. L’opération réalisée à Ipvembeni est le résultat d’une parfaite coopération avec la fondation soprano ( qu’il rend d’ailleurs hommage à cette occasion, pour ses actions humanitaires). Nous pouvons outiller la ville d’Ipvembeni d’un matériel médical qui va aider la population.

Mme Sitti Farouata a remercié la Fondation Soprano pour ce qu’elle fait dans le pays et d’encourager la diaspora comorienne qui se trouve en France à faire pareil.

Un Notable de la ville d’Ipvembeni a aussi remercié l’association swoma pour les actions qu’elle fait pour le développement de la ville d’Ipvembeni.

Abdoulkarim Ahamada, en formation

