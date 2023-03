Cérémonie de remise d’attestations à l’École de pâtisserie MAMBOLEO au Restaurant Mumbai

L’École de pâtisserie MAMBOLEO a organisé aujourd’hui une cérémonie de remise d’attestations pour récompenser ses apprentis au Restaurant Mumbai. Cette tradition annuelle est chère au chef pâtissier, Mohamed ALI, qui tient à féliciter ses élèves pour leur réussite.

Située à Moroni Coulé, en face de Maison Blanche, l’École de pâtisserie MAMBOLEO propose une formation de qualité aux passionnés de pâtisserie. Grâce à l’expertise de Mohamed ALI, les élèves apprennent les techniques les plus avancées de la pâtisserie.

La cérémonie de remise d’attestations a été l’occasion pour les apprentis de recevoir leur diplôme en présence de leur famille et de leurs amis. Mohamed ALI a souligné leur engagement et leur détermination tout au long de leur formation, et les a encouragés à poursuivre leur passion pour la pâtisserie.

Si vous êtes intéressé par une formation en pâtisserie, n’hésitez pas à contacter l’École de pâtisserie MAMBOLEO au +2693341448 / +2694341448.