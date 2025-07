Centres Sowo La Hazi : Plus de 600 jeunes accompagnés vers l’insertion professionnelle.Un bilan positif après une année d’activité

Un an après leur lancement, les centres Sowo La Hazi affichent des résultats encourageants dans l’accompagnement des jeunes Comoriens vers l’insertion socioprofessionnelle. Ce dispositif innovant, fruit du programme Msomo na Hazi financé par l’Union européenne, a été célébré le 8 juillet à Moroni en présence du gouverneur de Ngazidja, du ministre de l’Éducation nationale et de l’ambassadeur de l’Union européenne[1].

Les équipes d’orientation ont accueilli et suivi plus de 612 jeunes au cours de cette première année, répartis comme suit :

– 285 femmes

– 327 hommes



Les jeunes ont bénéficié de diverses prestations:

– Bilans de compétences

– Conseils en orientation

– Ateliers de remobilisation

– Accompagnement vers l’emploi ou la formation

Résultats d’insertion

Sur les 612 jeunes accompagnés, les résultats se déclinent ainsi :

– 160 jeunes ont intégré des parcours de formation professionnelle

– 309 jeunes ont été identifiés comme porteurs de projets d’entreprise

– 42 jeunes ont accédé à des stages ou à des emplois en entreprise

Ces chiffres traduisent un taux d’insertion de plus de 50%, un résultat significatif pour une première année de mise en œuvre.

Selon Nouroudine Abdallah, directeur du programme, cette dynamique repose sur **trois piliers essentiels :

1. L’accueil et l’écoute

2. L’accompagnement personnalisé

3. La mise en relation avec les acteurs du marché

Ces centres ne sont pas de simples guichets, mais des espaces de confiance et de mobilisation où les jeunes retrouvent une place et une trajectoire. Le succès du dispositif nécessite un écosystème intégré rassemblant les services publics, les entreprises, les associations et les collectivités.

Un impact national significatif

L’ambassadeur de l’Union européenne, Roland Kobia, a souligné l’importance de ce projet qui donne une voix, une chance et une formation aux jeunes d’aujourd’hui. Il a particulièrement insisté sur l’inclusion des jeunes femmes et rappelé que chaque euro investi dans l’éducation génère entre 10 et 15 fois plus de bénéfices pour le pays en termes de croissance et de cohésion sociale.

À l’échelle nationale, le programme a déjà touché plus de 6000 jeunes, dont plus de 2000 ont accédé à un accompagnement structuré vers l’insertion.

Le ministre de l’Éducation nationale, Bacar Mvoulana, a salué l’élaboration de **trois outils pratiques mis à la disposition des jeunes:

– Un guide d’orientation

– Un guide des métiers

– Un guide pour l’entrepreneuriat

Perspectives d’avenir

Les intervenants ont unanimement appelé à poursuivre l’initiative et à la pérenniser au-delà du financement européen. Le gouverneur de Ngazidja a évoqué des parcours de vie transformés, citant l’exemple d’une jeune femme exclue du marché de l’emploi, aujourd’hui intégrée dans une entreprise locale.

L’objectif est d’étendre ce dispositif dans d’autres localités, considérant que l’avenir du pays ne pourra se construire sans une jeunesse formée et insérée. Les résultats enregistrés au bout d’une seule année ouvrent des perspectives encourageantes, à condition que la mobilisation collective se poursuive.

Said Hassan Oumouri