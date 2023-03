Captain Nas Marine Sarlu renforce l’économie comorienne avec l’acquisition d’un nouveau bateau de 850 tonnes

La compagnie maritime comorienne «Captain Nas Marine Sarlu» vient d’annoncer une excellente nouvelle pour l’économie du pays : l’acquisition d’un tout nouveau bateau, baptisé «Captain Nas2». Avec une capacité de 850 tonnes, le navire desservira la ligne Dar es Salaam-Moroni et Moroni-Majunga, facilitant ainsi les échanges commerciaux entre les Comores et la région.

L’unique armateur et capitaine de la grande-comore, M. Nassourdine Youssouf Mbechezi, se félicite de cette acquisition qui renforcera les capacités de sa compagnie et améliorera les échanges commerciaux avec les pays voisins. Ce jeune ambitieux ne ménage aucun effort pour améliorer la connectivité de la région, et cette acquisition est une étape importante pour atteindre cet objectif.

La nouvelle de l’acquisition du Captain Nas2 est déjà largement partagée sur les réseaux sociaux, avec des commentaires positifs sur la vision et la détermination de M. Mbechezi. .