CANAL + et Média + viennent d’inaugurer une boutique aux normes internationales à Moroni

Cet après-midi, CANAL + avec son partenaire Média + Sarl ont inauguré officiellement un Shop aux normes internationales, en présence de la directrice générale de CANAL+ Zone océan indien Samantha Nahama, du Ministre de l’intérieur, du Délégué à la défense, du Maire de Moroni, et aussi des responsables du Média + Sarl, Chamir Kamoula et Faouzia Mahamoud Kamoula.

En effet, cette inauguration coïncide également la dixième année de l’ouverture de la société. « Il y a dix ans jour pour jour, a commencé l’aventure Média +. Je suis fière aujourd’hui, de dire que CANAL + et Média + ont su main dans la main travailler, œuvrer pour apporter aux ménages comoriens ce compagnon de loisir, de divertissement, de culture et de pédagogie » a montré Mme Faouzia Mahamoud.

À quatre jours de l’ouverture de la coupe du monde de football, la directrice de Canal + zone océan indien a rassuré aux clients de Média + que les matchs seront diffusés sur la chaîne Canal évènement numéro 19 pour le bouquet Pack (16000 Kmf).



Pour rappel, Média + Sarl, est une société comorienne qui couvre 19 points de vente, 70 salariés dont 50 % de femmes réparties entre Anjouan et la Grande comores. Une trentaine de jeunes déployés sur la vente à domicile et d’autres partenaires comme les sanduks et la BDC.

Please follow and like us: