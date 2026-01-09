CAN 2025 : Les Lions de l’Atlas rugissent plus fort que les Lions Indomptables et filent en demi-finale

Le Maroc a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations 2025 en dominant le Cameroun sur le score de 2-0 lors des quarts de finale disputés au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Les Lions de l’Atlas ont fait preuve d’une maîtrise collective exemplaire face aux Lions Indomptables, s’appuyant sur une efficacité rare dans un match à haute tension.
Brahim Díaz, en grande forme depuis le début du tournoi, a ouvert le score et poursuivi sa série de buts, confirmant son rôle de joueur décisif pour l’équipe hôte. Ismael Saibari a ensuite doublé la mise en seconde période, scellant ainsi la victoire marocaine et offrant à son pays une place dans le dernier carré.
Le Cameroun, malgré ses efforts et une combativité habituelle, n’a jamais vraiment réussi à inquiéter une défense marocaine bien organisée. Les Lions Indomptables ont tenté de créer des brèches, mais sans trouver la solution face à la solidité tactique et à la cohésion affichée par leurs adversaires.
Cette qualification en demi-finales marque une étape importante pour le Maroc, qui vise à aller le plus loin possible devant son public. Les Lions de l’Atlas attendent désormais le vainqueur de la rencontre opposant l’Algérie à… leur prochain adversaire sera connu dans les prochains jours.
Dans un tournoi où l’intensité ne faiblit pas, la performance marocaine face aux Camerounais envoie un signal fort : le Maroc est déterminé à jouer les premiers rôles et espère écrire encore un peu plus l’histoire de la CAN 2025.
ANTUF chaharane
