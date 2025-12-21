CAN 2025 : les Comores résistent mais s’inclinent face au Maroc pour le match d’ouverture

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 a officiellement démarré ce dimanche avec une affiche symbolique : le pays hôte, le Maroc, face aux Comores. Un match d’ouverture très attendu, à la fois festif et chargé d’enjeux, qui s’est soldé par une victoire marocaine 2 buts à 0.

Un premier acte sérieux des Comores

Dès l’entame, le Maroc a pris le contrôle du ballon, imposant un rythme élevé et une pression constante. Les Comores, conscientes du défi, ont choisi une approche prudente mais disciplinée. Bloc compact, lignes resserrées, solidarité défensive : pendant une grande partie de la première mi-temps, les Cœlacanthes ont tenu bon, mettant en difficulté les offensives marocaines et s’appuyant sur un gardien vigilant.

Le scénario semblait même sourire aux Comores lorsque le Maroc manquait un penalty, symbole d’une première période frustrante pour les Lions de l’Atlas. À la pause, le score nul entretenait l’espoir comorien et laissait penser que l’exploit restait possible.

La différence faite en seconde période

Au retour des vestiaires, la pression marocaine s’est accentuée. Plus tranchant, plus patient, le Maroc a fini par trouver la faille à l’heure de jeu, avant de doubler la mise quelques minutes plus tard. Les Comores ont tenté de réagir, mais ont manqué de précision et de profondeur offensive pour réellement inquiéter la défense adverse.

Cette seconde période a mis en lumière l’écart d’expérience et de maîtrise entre les deux équipes. Les Comores ont montré de l’envie et du courage, mais ont payé cher le manque d’efficacité et la difficulté à ressortir proprement le ballon sous pression.

Une défaite, mais des enseignements

Malgré le score, ce premier match n’est pas à balayer d’un revers de main pour les Comores. L’organisation défensive, l’état d’esprit collectif et la capacité à résister face à une grande nation africaine constituent des points positifs sur lesquels s’appuyer. En revanche, la sélection devra rapidement corriger ses lacunes offensives et oser davantage lorsqu’elle a le ballon.

Les prochaines étapes pour les Comores

Les Comores n’ont désormais plus le choix : il faudra prendre des points lors des deux prochaines rencontres. Le prochain match face à la Zambie s’annonce déjà décisif. Une contre-performance compromettrait sérieusement les chances de qualification, tandis qu’un résultat positif relancerait totalement la dynamique du groupe.

Dans une CAN où chaque détail compte, les Comores savent que leur tournoi commence véritablement maintenant. Le premier match a posé le décor ; les suivants diront si cette équipe est capable de transformer la résistance en résultats.

ANTUF Chaharane