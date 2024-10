CAN 2025 : Les Comores défient la Tunisie sans Youssouf M’changama – Match les 11 et 15 octobre

Les Comores se préparent à affronter la Tunisie les 11 et 15 octobre prochain dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Cependant, l’équipe sera privée de son capitaine emblématique, Youssouf M’changama, qui est forfait en raison d’une blessure.

M’changama, double buteur lors des matchs précédents contre la Gambie et Madagascar, a été blessé le 28 septembre lors d’un match de Ligue 2 avec l’Estac Troyes. Son absence sera un coup dur pour les Coelacanthes, d’autant plus que d’autres joueurs clés comme El Fardou Ben Mohamed et Ibroihim Youssouf manqueront également à l’appel.

Pour pallier ces absences, le sélectionneur Stefano Cusin a convoqué une équipe de 23 joueurs, avec notamment l’arrivée de deux nouveaux éléments : Rémy Vita, évoluant à Amiens, et Naimoudine Assane, du Volcan Club de Moroni. Ce dernier est le seul joueur local présent dans la sélection.

Actuellement, les Comores occupent la deuxième place de leur groupe avec deux points, derrière la Tunisie qui en compte six. Ces deux rencontres seront décisives pour la suite de la campagne de qualification pour la CAN 2025.

ANTUF Chaharane